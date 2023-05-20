蔡英文總統20日發表執政7周年談話，屏東縣長周春米在臉書發文感謝蔡英文大力支持家鄉屏東的發展，同時也指出，自己從政的起點也是從7年前開始，未來屏東會和中央持續攜手打拚，讓屏東更好、台灣更好、世界更好。

周春米發文指出，7年前，蔡英文總統帶領團隊，懷著改造國家的初衷，一步步踏出改革的步伐，經過2555個日子，努力沒有停過，7年後的此時此刻，台灣在世界已有無可取代的地位。

她續寫，蔡英文總統執政7周年，施政滿意度仍然超過5成以上，得到多數國人的肯定，執政團隊從國內的安定、安全，到國際的參與、價值共享，台灣更在全球供應鏈持續扮演關鍵角色，帶領台灣邁向國際社會，讓世界重新定義台灣。

周春米感謝蔡英文大力支持家鄉屏東的發展，推動高鐵特定區、科學園區、屏東榮總、恆旅重建、高屏二快、屏南快道等重大建設，從地方到全國再到全世界，守護人民面面俱到。

她也透露，她從政的起點，也是從7年前進入立法院開始，未來屏東會和中央持續攜手打拚，讓百年建設的基礎更加穩固，屏東更好，台灣更好，世界更好。

她強調，民主得來不易，台海更攸關全球繁榮與和平，維持和平已經是全民共識，台灣會跟全球民主國家共同合作化解風險，和平是絕對是唯一選項，確保主權、和平、繁榮，是執政團隊共同責任，絕對不能再走回頭路。