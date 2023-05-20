開幕式有祈福儀式，參與民眾鑽過八家將後，主辦單位準備祈福餅乾共享。(蔡依珍攝)

開幕式有祈福儀式，參與民眾鑽過八家將後，主辦單位準備祈福餅乾共享。(蔡依珍攝)

八家將是台灣民間信仰的陣頭之一，但民眾多未深入了解，桃園市文化基金會即起至7月30日規畫雅俗共賞的「八面威風家將特展」，讓民眾認識結合戲曲、武術、刺繡、臉譜等藝術的家將文化，更以中英文並陳方式，要讓國際旅客也能一探究竟。

桃園市文化基金會即起至7月30日規畫雅俗共賞的「八面威風家將特展」，讓民眾認識結合戲曲、武術、刺繡、臉譜等藝術的家將文化。(蔡依珍攝)

開幕式有祈福儀式，參與民眾鑽過八家將後，主辦單位準備祈福餅乾共享。(蔡依珍攝)

開幕式有祈福儀式，參與民眾鑽過八家將後，主辦單位準備祈福餅乾共享。(蔡依珍攝)

文化局長邱正生說，民眾大部分是在宮廟出巡的陣頭表演中看到八家將，沒辦法深入淺出地了解，但其實八家將是結合傳統戲曲、武術、刺繡、臉譜、彩繪、紙雕等藝術的獨特在地文化，也跟傳統科儀和重要信仰連結。

「八面威風家將特展」在桃園土地公文化館5、6樓展出。(蔡依珍攝)

邱正生說，「八面威風家將特展」透過表演、繪畫、攝影等多元形式呈現傳統文化，他並以桃園在地的桃聯廣澤會館「聖行民俗技藝團」，將搖滾音樂結合民俗藝陣表演為例，強調文化若固守傳統，很難讓年輕一輩了解，必須仰賴創新，才能繼續傳承發揚光大，強調「越在地、越國際」，希望將國際上獨樹一格的家將文化，推向世界。

桃園市文化基金會副執行長黃建嘉說，展覽以親子共賞為目標，從傳統民俗到現代生活、從實體展品到圖畫影音、從傳說故事到創意科技，轉化成民眾容易理解的樣貌，希望翻轉家將在大眾心中的印象，讓不同年齡層的觀眾，更深入了解傳統家將文化及其在台灣在地文化中的重要地位。

「八面威風家將特展」在桃園土地公文化館5、6樓展出。(蔡依珍攝)

「八面威風家將特展」在桃園土地公文化館5、6樓展出。(蔡依珍攝)

「八面威風家將特展」在桃園土地公文化館5、6樓展出。(蔡依珍攝)

「八面威風 家將特展」分為多個主題展區，包括家將主題特展區、當代與民俗藝術展區及親子二次元空間展區，更設有熱點AR互動區域，讓觀眾身歷其境了解「家將」文化的背景、故事和藝術表現形式。