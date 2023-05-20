感情從來沒有道理可言，當愛情逐漸逝去後，分手就成了必然的結果，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座，一旦失戀就彷彿天崩地裂一樣，無論如何都優雅不起來，經常把關係鬧得很難看。

▍雙子座

雙子座相當情緒化，戀愛時總是一副如沐春風的樣子，整天微笑以對，表現自己最好的一面；不過一旦面臨分手，他們的憤怒和不滿會一再放大，任由負面情緒主導一切，動不動就歇斯底里，絲毫不見當初的優雅。

▍巨蟹座

巨蟹座心思細膩，在一段感情中特別重視安全感，然而一旦分手就意味著失去賴以依靠的另一半，許多麻煩也會接踵而來，為了挽回逝去的戀情，他們會不顧形象的拚命挽回對方，就算臉皮薄也會厚著臉皮去做。

▍天蠍座

天蠍座在踏入一段感情之前會有諸多考慮，一旦陷入戀情就會全心投入，因此當最終走到分手的時刻，天蠍座會因為不甘心而無法放手，甚至會因愛生恨地說出不少傷人的話，跟原本情真意切的模樣判若兩人。