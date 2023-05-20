The Heat went on a 26-9 run to end the game after Grant Williams chirped Jimmy Butler 😬 pic.twitter.com/GiDUvZZeLI — Action Network (@ActionNetworkHQ) May 20, 2023

季後賽幾乎遭到棄用的賽爾提克前鋒葛蘭特威廉斯（Grant Williams），面對熱火的G2替補出賽攻下9分，帶領綠軍在末節逐步拉開比分，只是葛蘭特威廉斯不斷招惹吉米巴特勒（Jimmy Butler）的衝動行為，讓賽爾提克付出了沉痛代價。

或許是板凳坐久了，G2重新受到重用的葛蘭特威廉斯顯得相當激情，末節他在外圍投進三分後，朝著吉米巴特勒嗆聲，隨後又肆虐熱火禁區，一人連拿7分，這也刺激了吉米巴特勒，後者一次進算加罰後，兩人頭頂頭互飆垃圾話，接著吉米巴特勒不斷要求換位對上葛蘭特威廉斯，並連續在對方身上取分，不但率熱火反超比分，也將表現不俗的葛蘭特威廉斯給打了下去。

顯然葛蘭特威廉斯挑錯了人挑釁，他徹底激怒吉米巴特勒，否則兩隊誰能笑到最後並不好說，吉米巴特勒此戰出賽40分鐘，以25投12中砍下27分、8籃板、6助攻及3抄截，繳出相當全面的數據，熱火也連2場爆冷在綠衫軍主場取勝。

賽爾提克連續丟掉主場，系列賽以0比2落後，在季後賽7戰4勝制當中，只有5隊能在主場0比2落後時完成逆襲，不過塞爾提克正是其中1支，2017年首輪他們先丟2場主場，再以4連勝擊退公牛，當時吉米巴特勒就是公牛其中一員。