味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」各具姿色，成員之一的賴可，甜美臉蛋加上熱力十射的應援，人氣逐漸攀升，先前曬出到泰國參加「S2O潑水音樂祭」的挖空比基尼辣照，引起粉絲熱烈討論，日前再度PO出養眼照，只見她披著浴巾坐在浴缸裡，露出半截渾圓酥胸，讓所有人看得鼻血直流。

賴可在instagram曬出清涼養眼照，只見她披著白色浴巾坐在浴缸裡，上半身吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，視線往下一移，一對渾圓北半球露出大半截見客，加上若隱若現的事業線，格外引人無限遐想，同時不忘對著鏡頭擺出甜美微笑，頓時融化一票粉絲的心，短短時間吸引上千人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「那麼美，請問獎品有附照片的妹子嗎」、「第一次看妳這麼辣，眼睛吃冰淇淋了」、「果然是賴可，怎樣看都漂亮，超級喜歡」、「這麼可以那麼漂亮」、「我要暈倒了，麻煩幫我人工呼吸」、「哇嗚，真的太美了啦，果然是我心目中的頭號女神」、「太美了啦，眼睛狂吃冰淇淋」。

賴可先前分享朝聖泰國音樂祭的「戰袍」，只見她身穿紅色連身比基尼，全身雪白肌膚一覽無遺，胸前更是直接開了大洞，露出半截渾圓弧線及深邃事業線，讓人看得血脈賁張，由於當時正逢潑水節，這才讓她知道「水在佛教傳統儀式中代表淨化和祝福，潑水則象徵清除厄運」，還不忘搞笑表示：「不曉得我的厄運成功被清除了沒」。