全台各縣市近年陸續引進YouBike自行車系統，新北市YouBike1.0＋2.0雙系統開通逾1年半，總騎乘人次累積突破2.1億人次，不過近日來卻傳出YouBike系統遭到境外連線攻擊，導致全國約有2.1萬筆會員交易資料外流。對此，新北市交通局表示，已派員前往微笑單車公司了解會員資料庫防護及相關細節。

交通局表示，微笑單車公司發生YouBike系統遭受網路攻擊，全國約有2.1萬筆會員手機、密碼、卡號及交易資料可能遭竊取，該公司已先將受影響會員強制進行密碼變更作業，並發簡訊通知會員知悉。

此外，提醒民眾若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結；若有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失，亦請保留事證提供微笑單車公司或交通局予以協助。微笑單車客服電話：YouBike1.0(24小時)02-8978-5522及YouBike 2.0(24小時)02-8979-1122。