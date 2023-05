今天是5月20日,520諧音上就是「我愛你」,適逢浪漫周末,去年勇奪「2022全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店順勢為天下有情人推出浪漫活動。民眾於今晚到酒店頂樓的高空酒吧「BAR KAO」消費,與另一半接吻10秒成功,即可免費獲贈活動調酒、戶外電子大屏幕告白字幕及現場駐唱歌手專屬情歌一首,浪漫爆表。

高雄承億勇奪易遊網主辦的「台灣最美飯店」選拔「2022年全台最美都會飯店冠軍」、「最美房間」兩項殊榮。(陳韻萍攝)

座落高雄亞洲新灣區核心位置的承億酒店TAI Urban Resort,全館皆可飽覽港都最美的西子灣夕陽,不僅擁有台灣唯一的高空懸眺無邊際透明泳池、獨立書店與208間的客房,主題餐廳與酒吧更是精彩。其中位於酒店頂樓的「BAR KAO」是高雄最接近星空的高空露天景觀酒吧,也是不少民眾心中港都夜生活的新指標。

承億酒店頂樓的「BAR KAO」為全高雄最高的露天環景酒吧。(承億集團提供)

完成接吻10秒,獲贈活動調酒一杯及專屬點歌一次,也可透過戶外電子大屏幕告白。(承億集團提供)

適逢520週末,為營造浪漫氛圍,「BAR KAO」化身愛神丘比特,特別推出「520 Fall in love at first kiss活動」,助攻愛侶們戀情加溫。今晚9至12點,夫妻、情侶或正在曖昧中的朋友,只要完成接吻10秒,除獲贈活動調酒一杯及現場駐唱歌手專屬點歌一次之外,也可將想對情人的話透過237寸的戶外電子大屏幕播出,完美告白一次成功。而凌晨12點至3點更加場DJ演出活動,越夜越嗨。

「BAR KAO」每逢周六會邀請DJ輪番演出,越夜越嗨。(承億集團提供)

「BAR KAO」是以高雄的英文縮寫命名,首創高雄三吧台主題酒吧,室內室外各有不同的精彩調酒,還有水煙吧及三間KTV包廂,提供創意義式料理搭配港灣夜景。營業時間從晚上6點至凌晨4點,為高雄飯店中營業時間最晚的高空酒吧。每逢周三與周五皆有實力派駐唱演出,周六更有嗨翻高雄的DJ派對。「BAR KAO」在試營運前期的聖誕、跨年及228白色派對,皆在高雄酒吧圈掀起巨大的討論聲量,店經理施懿展表示:「延續上周的母親節周末,預計本週520浪漫告白活動將帶動成長營業額2到3成。」

高雄承億24樓的高空懸挑透明無邊際泳池,是網友一致推薦必拍熱區,五月天《為你寫下這首情歌》MV也於此取景。(陳韻萍攝)

★中時新聞網關心您:喝酒過量,有礙健康!

★中時新聞網提醒您:酒後不開車,安全有保障!