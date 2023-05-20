新北市長侯友宜今出席國民黨舉辦「520政黨輪替台灣更好」，下午則在臉書寫下近1700字的貼文表示，當前的台灣，正處於美中對抗、 兩岸緊張、 經濟混沌、社會失序的艱困中，民進黨執政滿7年了，台灣人民依舊看不見任何方向與未來。只有「政黨輪替，台灣更好！」2024總統大選，是一場攸關台灣「團結與分裂」的抉擇！

侯友宜指出，民進黨總統參選人賴清德說，2024總統大選是「民主與專制」的選擇，我要說，賴清德你錯了！中華民國的自由民主，早已深化人心，自由民主就是我們的DNA！不要再來分化台灣人民的心，不要撕裂我們一生所愛的國家。

侯友宜說，這幾年，中華民國的美、台灣人的好，被民進黨利用了。執政者應該尋求團結，而非撕裂國家，執政者的眼裡，不應該是涇渭分明的綠色、藍色或白色，執政者的眼中要看到的是青天白日滿地紅的中華民國！我們的國家只有一個，就叫做中華民國！

尤其，全球地緣政治的緊張下，大國全面競爭是事實，軍備競賽、安全困境也是事實，各種研究機構推估的戰爭危機越來越近，我們必須面對事實，找出和平的希望！更要透過對話和交流，找出維持區域穩定、降低衝突的可行作法。

侯友宜說，高房價、低薪資是年輕人最大的痛苦，結果民進黨打房這麼多年，效果付之闕如，薪水的增加，永遠比不上通貨膨脹。民進黨也曾經喊出「2025非核家園」，但多年過去了 ，包括2025綠能佔發電20％等政見，確定跳票，卻完全沒有給人民任何交代。

侯友宜表示，「民心思變的聲音，我們聽見了！人民對政黨輪替的期待，我準備好了！」他只有一個信念，找回中華民國的美，找回台灣人民的好，讓政黨輪替，創造下一代共同的希望和未來！