由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理ITI「國際企業經營班」人才媒合會，現場徵才的企業有70%提供東南亞及印度職缺，53%希望具備有東南亞語能力，其中又以泰國、越南及印尼語最多。另以產業別分析，科技業者提供之職缺占比達47%，較去年成長，其次為傳統產業40%；以職缺性質來看，又以業務、行銷、專案管理等三大類職缺最多達52%。

國企班今年有150位擅長精通外語及經貿實務的國際行銷人才投入就業市場，為我國對外拓展市場的生力軍。在詢問企業參加媒合會活動意願時，短短一周即有超過百家廠商表達希望參加並持續接收徵才資訊，顯見ITI所培訓之學員已深受企業肯定。

今年新竹舉辦的媒合會共計吸引近百家企業關注，其中包括60家參加現場洽談，計安排了458場面談，以及15家現場攤位展示，17家線上徵才說明會。參與企業包括鴻海(2317)、華碩(2357)、微星(2377)、遠東新(1402)、致茂(2360)、台灣松下電材、中強光電、泰山企業等，提供908個職缺，包括業務、國際行銷和專案管理等職位。而今年新增參與招募的公司則有台新金(2887)、泰山企業等。

ITI自民國76年開辦國企班以來，為我國培育出超過6500位國際行銷人才，深受企業肯定。ITI也提供企業內訓包班課程，以及線上外語大師eMaster課程。