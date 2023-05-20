寶島歌王文夏去年以94歲高壽辭世，為了紀念一代台語歌壇傳奇，台南市政府攜手文化部在他的出生地麻豆區設立「文夏故事館」，20日開幕時，台南市長黃偉哲、文化部長史哲、文夏遺孀文香出席剪綵，黃偉哲說，感謝中央補助1000多萬元設立文夏故事館，結合許多市民喜愛的麻豆總爺藝文中心，讓文夏的故事與生平事蹟繼續留在世人心中。

館內規畫7大主題，講述文夏的音樂人生。（張毓翎攝）

文夏本名王瑞河，自高中畢業後自組「文夏夏威夷樂團」，以文夏為藝名出道，開啟了台語音樂的全盛時期，縱橫歌壇超過70年，一生灌錄逾1200多首歌曲，當中也造就許多傳唱經典，如〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請你也保重〉等經典歌曲。

文夏故事館於文夏冥誕日20日下午開幕。（張毓翎攝）

市府文化局和文化部在麻豆總爺藝文中心設立文夏故事館，感念文夏對台語音樂的貢獻，館外高掛著代表歌曲〈黃昏的故鄉〉的字樣招牌，門口停放一輛復古的文夏宣傳車；館內規畫7大主題，從文夏的房間、文夏大相簿、文夏的曲盤、文夏的禁歌、文夏暢遊日本、寶島歌王的歌仔冊及隨片登台的文夏。

館內規畫7大主題，講述文夏的音樂人生。（張毓翎攝）

故事館選在文夏冥誕日20日下午開幕，市府文化局邀請謝銘祐、黃連煜、陳明章等人演唱，帶領現場民眾重溫文夏經典好歌。

文夏遺孀文香（左）說，感謝各界對於成立文夏故事館的支持，這是他生前的遺願，希望有很多喜歡老師作品的人來故事館參觀。（張毓翎攝）

文香說，文夏出生麻豆，也曾就讀麻豆國小，是道道地地的麻豆人，感謝各界對於成立文夏故事館的支持，這是他生前的遺願，希望有很多喜歡文夏老師作品的人來故事館參觀，以另一種形式與老師相遇相會。

館內規畫7大主題，講述文夏的音樂人生。（張毓翎攝）

史哲表示，文夏有許多歌曲描述基層小人物，如礦工、軍人等深植人心，對台灣台語音樂貢獻良多，現在會講台語的年輕一代愈來愈少，成立文夏故事館，也盼藉此推廣台語文化。