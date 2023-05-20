農委會主委陳吉仲（左八）、立委劉建國（左九）與眾人切蛋糕，慶祝農業部即將成立。（張朝欣攝）

立法院本月16日三讀通過《農業部組織法草案》，宣布將農委會升格為農業部，20日適逢1988年520農民運動35周年，立委劉建國邀農委會主委陳吉仲前往雲林縣與300餘名農民座談，陳強調農民相挺農業部，台灣農業才會更大步前進，讓農民有更好的收入與尊嚴，並藉由提升國際競爭力，永續台灣在地農業。

「農民相挺農業部，台灣農業更大步」座談會於雲林縣斗南鎮群星餐廳登場，由劉建國、陳吉仲等人主持，特別邀請520農民運動總指揮林國華女兒、現任古坑鄉長林慧如共襄盛舉，訴說農權運動的艱辛歷程，現場農民高喊「農業部加油」、「台灣農業要進步」，最後眾人一起切「感恩惜福」大蛋糕，迎接即將成立的農業部。

陳吉仲表示，蔡英文總統上任後，陸續改變台灣農業存在已久的問題，農業部的成立是為回應當年農民運動提出的7大訴求，感謝劉建國委員在立院排定《農業部組織法》審查會議，後續得以順利在立院三讀通過。他會繼續想辦法為農漁民增加所得，也讓消費者能購買到安全的產品，永續台灣在地農業。

陳吉仲說，要扭轉農民的想法，最根本的基底在於提高農民收入，唯有高於非農業部門所得，以及搭配科技省工機械，才會吸引更多人投入農業。農委會除加強水利等基礎建設外，並輔導稻農轉作雜糧，透過冷鏈等設施，提升國內農產品質，農業部升格後，預算可望再度提升，就是為了要照顧好農民。

劉建國指出，1988年台灣發生520農民運動，歷經35年，立法院《農業部組織法》三讀通過，完成農委會升格農業部，這是歷史性的一刻，也是對農民的承諾，相信未來台灣農業會朝向科技與生技的「雙技農業」大步前進。