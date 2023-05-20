天后王菲與前夫李亞鵬共同育有一個寶貝女兒李嫣，這些年李嫣到國外求學，鮮少與王菲碰面；沒想到最近王菲特地到法國看李嫣，母女合照罕見曝光，神側顏彷彿一個模子刻出來，53歲的王菲也被讚與李嫣更像姊妹，保養得相當好。

近日微博上瘋傳王菲與女兒李嫣罕見的母女合照，兩人坐在塞納河畔野餐，只露出側臉和簡約穿搭，就堪比雜誌封面，時尚感十足；據悉，這是王菲在4月份到法國探望在海外求學的女兒李嫣，有資深粉絲透露，王菲近年很常在歐洲被巧遇，被推測是把時間留給正值青春期的李嫣。

王菲與女兒李嫣合照曝光，側顏美到被讚是姊妹。（圖／摘自微博）

王菲與李嫣的母女合照曝光後，王菲53歲凍齡顏值令人驚艷，網友紛紛誇讚，「母女的下顎線比我的人生規劃還清晰」、「王菲狀態維持太好了吧」、「說是姊妹我也信，李嫣越大越漂亮」、「連表情都神同步，母女就是母女啊」。

其實王菲與李亞鵬離婚後，不僅自己與謝霆鋒復合經常被拿來討論，連女兒李嫣的一舉一動都遭放大檢視，像是打扮太早熟或穿戴太昂貴服飾就被說炫富，導致李嫣最後索性將名牌都打上馬賽克，一度還刪光社群平台上的貼文，讓人感嘆天后的星二代不好當。