交通部觀光局為強化疫後經濟、促進國旅活絡，特別推出台灣好行票價半價優惠活動。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

交通部觀光局為強化疫後經濟、促進國旅活絡，特別推出台灣好行票價半價優惠，其中日管處輔導推動的台灣好行雙路線-日月潭線及車埕線，也參與此次票價優惠活動，使用悠遊卡、一卡通或icash2.0乘車，只需新台幣170元即可來回台中至日月潭，且往返日月潭至車埕也只需58元，不僅可免去自行開車辛勞及找停車位，還能輕鬆暢玩日月潭與車埕遊憩區。

為配合本次台灣好行半價優惠活動，日管處持續與南投客運、清境旅行社合作，推出多款台灣好行旅遊套票優惠，包含特製版的一卡通來回車票款（卡片內含儲值金180元），另有整合特製卡片與日月潭纜車、日月潭遊湖船票、日月潭遊湖巴士、自行車租賃或九族文化村門票等不同組合的旅遊套票產品，各款式套票依不同組合內容，售價為840元至1150元不等，可供民眾依據旅遊需求加以選購。

至於已有電子票證的民眾，則可購買不含特製卡片的基本款套票，或至南投假期網站參考更多日月潭旅遊單品自由選配，依照個人旅遊喜好，用優惠價格搭配出最適合的套票。

日月潭國家風景區管理處處長簡慶發表示，除了台灣好行半價優惠活動開跑，日管處所推出第一波「搭好行住宿抽好禮活動」至5月31日止，凡民眾搭乘台灣好行日月潭線或車埕線，可於南投客運台中干城站、高鐵台中站、日月潭站、車埕遊客中心索取活動集章卡，再入住埔里鎮、魚池鄉、水里鄉合法旅宿，除可兌換限量紀念品1份，還可進階參加抽獎活動，有機會抽到iPhone14、Switch遊戲機等總價值超過10萬元的獎項，請民眾把握最後機會來趟日月潭低碳之旅。