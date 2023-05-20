俄羅斯聲稱摧毀烏克蘭「愛國者」飛彈防空系統

俄羅斯16日一早狂下彈雨攻擊烏克蘭，點燃了一番激烈討論，網上熱議的訊息說，基輔發射了30枚MIM-104「愛國者」飛彈來攔截俄方飛彈。

換句話說，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）19日報導，在這短短兩分鐘的防禦中，烏克蘭起碼就射掉了價值1.2億美元（約37億台幣）的飛彈。

按照洛克希德馬丁（Lockheed Martin）2022年公開的數據顯示，PAC-3飛彈的年產量約為500枚，而基輔趁「愛國者」飛彈系統還沒受損前，在120秒射掉的飛彈，約占了其中的6%。

雖然洛馬起碼早在2014年時，就開始生產「愛國者3型」增程飛彈（PAC-3 MSE），但直到2018年時，才充分發揮的產能。而2019年時，五角大廈便決定，要洛馬提高產能，1年生產500枚。

不過，專家指出，「愛國者」和以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system）的攔截原理不同。要攔截並摧毀1枚飛彈，得發射兩枚攔截飛彈。此外，還有一點不同的是，「愛國者」飛彈要直接碰觸才能攔截。而「愛國者」並不是那麼成功，或許這正是原因之一。

而基輔5月16日發射的30枚飛彈顯示，空中至少有15個目標。但正由於「愛國者」飛彈必須直接接觸攔截的特性，令人深深懷疑，它們真有能力攔截高超音速飛彈嗎？如果烏克蘭說，他們射下6枚「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈是真的，那就得反過來懷疑，「匕首」究竟是不是高超音速飛彈了。