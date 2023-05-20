新北市義勇消防總隊救護大隊於今（20日）舉辦新莊義消救護中隊成軍活動暨救護器材捐贈典禮。（新北市消防局提供）

新北市義勇消防總隊救護大隊於今（20日）舉辦新莊義消救護中隊成軍活動暨救護器材捐贈典禮。（新北市消防局提供）

新北市義勇消防總隊救護大隊於今（20日）舉辦新莊義消救護中隊成軍活動暨救護器材捐贈典禮，由新北市政府謝政達副市長代表侯友宜市長進行授旗。謝政達表示，感謝廖幸秋聯合地方仕紳捐贈80萬元的救護器材，勢必能提升CPR品質及康復出院率。

謝政達表示，在義消救護中隊成立之際特別感謝廖幸秋聯合地方仕紳捐贈高品質CPR監測訓練安妮（QCPR安妮）、骨針及AED貼片等救護器材，總金額高達80萬元，勢必能提升CPR品質及康復出院率。

此外，救護義消成員都必須經過密集訓練，並取得合格證照後才能擔任，且於各類救護現場協助執行心肺復甦術及骨折固定等急救處置，故除專業救護技術與急救常識外，更需具備高度熱忱。

謝政達說，救護義消平時亦協助辦理CPR宣導、教導市民急救常識，積極推廣全民救護之概念。相信新莊義消救護中隊正式成軍後，必定能提供市民更優質的緊急救護服務，期使新北市成為一個「安全、安心、安居」的美麗城都。

消防局表示，近來新北市救護出勤次數平均每年增加5％至8％，其中以急病及車禍占救護總量最多，而新莊轄區人口達42多萬人，人口密集也代表緊急救護之需求相對增加。

新莊區共有6個消防分隊，2022年救護件數約2萬4971件，平均每月有2080件救護案件，勤務相當繁重，救護義消扮演著天使、菩薩角色，總是協助消防人員拯救性命的工作。

值得一提，新任中隊長廖幸秋自2009年加入救護義消行列，並於2013年擔任新莊區頭前義消救護分隊長，因熱愛到院前緊急救護工作及心繫新莊區市民的生命財產安危，在議員周勝考支持下積極爭取成立新莊義消救護中隊，中隊的成立將有效整合救護義消人力與資源，提供地區民眾更優質之救護品質及提升OHCA救治存活率。