國中教育會考今天登場，新北考區設有29個考場，1007間試場，共有3萬742人應考。其中因應568位身心障礙及突發傷病考生提出應考服務需求，安排於板橋高中特殊考場試，另外，各考場亦設置共151間特殊試場服務考生，整體到考率約98.36％，有50位考生確診啟用18間第二類備用試場。

新北市教育局表示，今新北考區整考試過程大致順利，僅發生零星考生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場及應試時手機響起等一般違規事項，並無重大違規事件。

教育局長張明文今早也至海山及板橋高中考場關心考生應試情形時指出，會考是考生們人生中第一次大型考試，提醒參加國中教育會考的同學們，千萬不要隨意缺考，保持平常心輕鬆應試，並祝福所有考生考試順利圓滿。

教育局補充，明（21）日是今年國中教育會考的最後一天，將進行自然、英語（閱讀）及英語（聽力）3科測驗；第1節於8時30分開始，全部考試於中午12時30分結束，因應週日出遊民眾增多交通容易雍塞且近日梅雨季節來臨下雨頻繁，再次提醒考生提早出門並攜帶雨具準備應試。