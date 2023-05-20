于姓男子被運毒集團吸收，3月間搭飛機前往泰國玩6天，返台時將重達6公斤的毒品海洛因綑綁在腰間與大腿內側，通關時因神色緊張，當場被財政部關務署台北關關員查獲送辦，桃園地檢署依毒品罪嫌將于男起訴，運輸一級毒品最重恐面臨死刑或無期徒刑的刑責。

26歲于姓男子因緣際會結識陳姓運毒集團女成員，在她指示下，今年3月13日晚間搭乘飛機前往泰國，下塌入住指定飯店，之後就在運毒集團成員的監控下，獨自在泰國自由行遊玩數天。

4天後、3月17日下午，運毒集團成員將于男帶往一處民宅，並將重達6公斤的一級毒品海洛因，分成2袋綁在于男的腰間與大腿內側，見一切安排妥當，就帶著于男前往泰國機場，交付一支工作用手機後，即讓于男獨自搭乘飛機於3月18日凌晨返抵台灣。

于男過海關時，疑因太過緊張，舉止有異，引來台北關關員注意，當場查獲于男綁在身上的2袋、每袋重約3公斤的毒品海洛因，交由法務部調查局桃園市調查處偵辦。

桃園市調處除依毒品危害防制條例將于男移送桃園地檢署外，也循線追查「陳小姐」的真實身分與其他運毒集團成員。桃檢針對于男運毒部分偵結，將他依運輸第一級毒品罪嫌提起公訴。

依毒品危害防制條例，運輸第一級毒品可處死刑或無期徒刑，處無期徒刑得併科3000萬以下罰金，于男恐將面對最高為死刑或無期徒刑的重責，得不償失。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！