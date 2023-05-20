大陸《環球時報》20日報導，多家外媒當地時間18日引述中國大陸駐美大使館消息稱，中國大陸商務部長王文濤計畫於下周前往美國底特律出席亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，同時將與美國商務部長雷蒙多、美國貿易代表戴琪分別會面。大陸專家認為，上述消息表明中美雙方貿易主管部門正在恢復接觸，但相關會面能否取得具體成果，還要看美方的誠意。

路透報導，中國大陸駐美大使館發言人劉鵬宇當地時間18日在一次線上媒體說明會上宣布上述消息。相關人士透露，APEC部長級會議將於25日至26日在底特律舉辦，預計王文濤將於下周在華盛頓會見雷蒙多，然後前往底特律參加APEC部長會議，在APEC會議期間會見戴琪。

劉鵬宇表示，中國大陸對於與美國在各個層面進行溝通持開放態度，但前提是要相互尊重。目前雙方仍在討論會議計畫的細節。他還提到，美國建立對中國大陸的正確認知十分重要，希望美國回歸理性務實的對中政策，雙方也要共同落實兩國元首去年會晤的共識，正確處理台灣等敏感議題。

路透報導，華盛頓近期表示出與中國大陸舉行高層會談的期望，以努力防止日益緊張的關係轉向衝突。多家美國媒體提到，今年2月的偵察氣球事件讓中美關係受到影響，但近期雙方的溝通正在恢復。在5月初的一次活動中，美國駐華大使伯恩斯曾表示美國已準備好「在政府層面進行更廣泛的接觸」。本月稍早，中共中央外辦主任王毅與美國總統國家安全顧問蘇利文在維也納會晤。此外，大陸國務委員兼外長秦剛和王文濤也先後會見美國駐華大使伯恩斯。美媒稱，這表明華盛頓和北京正在「為重啟關係努力」。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導稱，華盛頓正考慮安排國務卿布林肯、財長葉倫、雷蒙多等高層官員訪中，就實質問題與中國大陸接觸。

《環時》報導，對於王文濤與雷蒙多、戴琪計畫中的會面，中國大陸社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，相關會面表明中美高層正在恢復實體接觸，可能會在具體領域取得一些實質性的成果，將為市場帶來信心。

中國大陸前駐舊金山、紐約總領館經濟商務參贊何偉文指出，今年2月的偵察氣球事件後，中美雙方逐步恢復溝通和聯繫是必要的。預計相關會面將聚焦於管控分歧、減少誤判，以尋求可能的合作。他認為，雙方可能會探討包括關稅、美國對中國大陸高科技領域限制等問題。何偉文說，經貿合作依然是中美關係的壓艙石，中美政府和商界需要相向而行，積極穩定並推動雙邊經貿恢復增長。目前來看，盡管美國政府在對華政策上秉持冷戰思維，但美國商界並不希望與中國大陸「脫鉤」，中美在醫藥、新能源等領域依然有合作空間。

美中貿易全國委員會會長艾倫本月初在美國中國大陸總商會舉辦的活動上表示，中國大陸經濟在新冠疫情後顯著反彈，預計將在中遠期保持強勁勢頭。中美應加強經貿往來，加強互相投資，而不應「脫鉤」，兩國需在保證國家安全的情況下尋求共同價值和利益。

《環時》報導，專家也提到，由於美國對中國大陸的打壓遏制，中美經貿關係正處於下滑狀態。中國大陸海關總署發布的數據顯示，今年第一季，中美貿易額為1615.87億美元，同比下降13.1％。與此同時，種種政治操弄也在加大中美恢復溝通的難度。

七國集團（G7）峰會期間，美政府高官和媒體三番五次拿所謂中國大陸「經濟脅迫」說事。高凌雲表示，美國對中方採取檢驗檢疫等正當手段維護消費者利益存在錯誤認知，「按照美國的邏輯，美國限制向中國出口晶片，更是一種赤裸裸的經濟脅迫。」