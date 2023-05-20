林佑星出席露營品牌，擔任一日店長。（林佑星提供）

8點檔男星林佑星等了2年，終於喜獲「小三」即將迎來3寶，今（20）日著一家5口出席露營品牌一日店長活動，家庭事業美滿的他，提到好友李燕發出婚訊，他說當時聽到時自己正在開車，「我差點沒抓穩方向盤，但對於陳先生沒有很熟不太清楚，但為李燕開心，很祝福他們。」

林佑星說目前老婆一切安好，他擔心之後接戲會無法陪老婆小孩，現在殺青空檔和家人形影不離，「感覺是我比較黏他們。」希望第3胎是男生還是女生？他笑說目前全家只有哥哥希望是男生。對於三個孩子會帶來更重的擔子，他表示：「壓力是一定有，但幸福的壓力、甜蜜的負擔嘛。而且孩子的笑容可以戰勝一切疲累辛勞。」

身為露營愛好者的林佑星，今年年初接下了ADLiCO碳纖露營桌的年度代言，他說：「因為拍戲已經好一陣子沒有跟家裡一起親近大自然享受天倫之樂。」現在戲殺青了剛好有時間帶家人走走，而且小朋友漸漸長大也開始會想享受準備露營的過程，「所以剛好有用碳纖維輕量化裝備的廠商找我，他們家東西的重量是連龍哥（林佑星的兒子）都可以自己完成組裝的，這樣我在搭帳棚他可以幫我裝桌子，表現出哥哥樣子給妹妹看。」