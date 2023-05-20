北市一名67歲朱姓婦人，今年初加入一個「股海啟航」LINE投資群組，並被慫恿加入虛擬貨幣投資平台，前後共陸續匯款10萬元及面交現金250萬元購買虛擬貨幣，直到家人得知，告知她可能遇到詐騙集團，朱婦始驚覺有異，趕緊至松山分局中崙派出所報案。

警方將兩嫌依詐欺等罪嫌移送法辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，詐團得手後食髓知味，持續與朱婦聯繫，日前雙方相約在八德路3段超商內面交投資款項，警方立即在附近埋伏，等到25歲史姓車手一現身，埋伏員警當場將史男及另一名駕駛兼把風30歲林姓男子逮捕，查扣贓款150萬元及手機等贓證物。全案詢後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦，並持續向上溯源追查幕後集團。

警方查扣現金150萬元及手機等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局呼籲，投資應透過合法管道，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理都應避免投資，且勿輕信網友來路不明的投資管道，小心求證為防詐的不二法門，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打165反詐騙諮詢專線查詢，以防止被騙。