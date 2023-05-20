僅次於匯豐銀行的英國第二大行巴克萊銀行（Barclays）再度宣布關閉12間分行，預計從8月開始關閉英格蘭和威爾斯各地的分行，對於重視金融類股的投資人以及銀行用戶來說，這是又一次打擊，自上個月開始宣布關閉分行以來，目前已經關閉了27家分行。巴克萊發言人表示，這是因為客戶現在都改用網路銀行，鮮少前往門市。但是考慮到還有數家英國老牌銀行也要關閉數百間分行，似乎還有別的壓力。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，最新公布即將關閉的銀行，將於8月開始進行，分別是位於伯明翰的2家分行以及溫莎、沃克索普、比格爾斯威德和弗羅姆等地的分行都預計在未來3個月內陸續關閉。

布雷肯、紐瓦克、弗瑞林姆、迪斯、查爾斯頓和威姆斯洛等地的分行也將被關閉，巴克萊銀行的存戶和用戶，如果有服務需要，需要前往其他地區的分行辦理。

這一宣布意味著巴克萊將在2023年底前關閉至少122家銀行，其中包括本月初關閉的8家分行。巴克萊表示，他們關閉這些分行是因為現在的客戶多選擇使用網路銀行服務。

「隨著到分行的人數持續下降，我們需要做出調整，為所有客戶提供最佳服務。」

其他包括英國國民西敏集團（NatWest Group）、駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group）、全英房屋抵押貸款協會（Nationwide）和TSB銀行在內的其他主要銀行也宣布了關閉分行的計劃。

當一家分行，不再有足夠的用戶需求來支撐運營時，巴克萊地區決定改採用網路櫃檯，來確保需要客戶親跑的服務繼續運行，該網絡遍布超過200個地點，位於圖書館、市政廳、機動車輛和我們的新型銀行服務站。