結合「青春山海線」旅遊品牌的「青春山海線-貢響山海祭」今在福隆大草坪揭幕，活動策展概念結合時下最夯露營風格佈景以及與藝術家合作打造貢寮特色意象彩繪衝浪板，透過衝浪板藝術展現當地人文、美食與自然地景，歡迎民眾前來拍照打卡，活動即起至6月11日。

出席開幕式的新北市副市長謝政達表示，活動結合市府近年推廣的「青春山海線」旅遊品牌，推出為期四周的特色藝文體驗活動與風格美拍佈景，也與藝術家合作打造當地意象衝浪板藝術裝置，民眾若想體驗衝浪，可參與當地衝浪業者的課程，另外，貢寮區知名露營場「龍門露營區」也配合本次活動推出優惠，民眾憑「青春山海線-貢響山海祭」集章卡可享營位費用85折。

新北市觀旅局表示，今晚6時到8時於舞台區展開星光音樂會的第一周精彩表演，在主持人浩角翔起輕鬆幽默的帶動下，多位療癒系明星藝人接力演出熱鬧整個福隆大草坪。接下來兩周還有更多堅強卡司，包含郭芝吟、張芸京、張語噥、郭忠祐等多位藝人將陪伴大家度過周六夜晚。

此外，在地商家也祭出優惠給民眾，活動期間出示「青春山海線-貢響山海祭」活動集章卡，即可享有店家專屬房價優惠，觀旅局呼籲欲前往貢寮參加活動的民眾可多善用大眾運輸工具前往。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook 粉絲團查詢。