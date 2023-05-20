「520」諧音「我愛你」，許多新人選擇這天登記結婚，雖然今年5月20日不是農民曆上宜嫁娶的好日子，但仍有387對新人在今天登記，人數較其他五都多，其中，來自法國的GUENOLE ALIZARD與在語言中心學英文的品秀相戀多年，兩人也在今天互許終身，盼表達「我愛你永誌不渝」的情感。

台中市過去3年5月20日登記結婚對數都是全年最多，分別為2020年854對、2021年593對及去年有1063對。民政局長吳世瑋說，今年5月20日適逢周休假日，登記結婚必須預約，市府開放提前登記並指定生效日，其中指定520生效者有169對、預約登記者有218對，共387對，僅較2月14日登記的406對少。

配合520結婚熱潮，台中市各戶政所也特別準備了婚攝道具及結婚拍照專區，讓愛侶們留下甜美紀念，分別來自高雄與屏東的陳先生、黃小姐，在台中就讀大學並交往，畢業後選擇北屯區定居，因為希望在美麗的結婚花牆前留下幸福合影，特別到西屯戶政所登記。

日前到西區戶政所提前登記的黃先生也特別指定520結婚生效，他說，520諧音是「我愛妳」、日期又好記，太太選定這天生效，當然要使命必達。而GUENOLE ALIZARD來台灣工作多年並與品秀相戀，無奈新娘母親過去都不贊成兩人交往，最近才被他的誠心打動、點頭同意，兩人也在520互許終身。

吳世瑋表示，受疫情影響，台中市全年登記結婚對數從1萬7000多對下降到1萬5000多對，市府為鼓勵婚育，推出加碼生育津貼、降低公托月費、公托公幼倍增等政策，台中市去年至今年4月登記結婚對數為六都最高，在520這天共387對完成登記，也較新北的356對、台北的248對都多。