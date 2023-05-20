總統蔡英文今( 20 )日就職七周年，啟思民本基金會昨也「蔡英文就職七週年施政大調查」，針對蔡英文政府的10 項政策做民調，對於蔡英文「為年輕人打造一個更好的國家」的承諾，全體民眾僅給出 3.72 分，各項政策也多僅有20%至30%的滿意度。但媒體人黃揚明對此相當擔憂，明明執政表現很差，但民進黨很有信心，關鍵就是因為在野兩黨分裂，對蔡政府七年執政感到滿意的人，「就是賴清德當選的保證」。

據民調顯示，蔡英文各項政策的滿意度，最差的三項：貧富差距23.5%、低出生率25.1%、居住正義25.5%；其次是，靑年失業率29.3%、勞保年金改革 29.3%、國家負債 29%、青年低薪30.1%、能源政策30.5%；僅有長照醫療40.2%、2050 淨零碳排33.9%表現較好。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，在國民黨的智庫所做的民調中，蔡政府的施政滿意度，仍能全部拿到 20%以上、甚至有到40%，「這一群人就是賴清德當選的保證」。黃揚明解讀，明明所有政策的滿意度都很低，但是民進黨很有信心，這個信心就來自於在野兩黨分裂，還是一盤散沙，沒有整合成一股力量。

黃揚明認為，未來三個月將是在野陣營是否會整合的關鍵，若柯文哲與侯友宜二人的支持度，都仍保持在 25% 至 30% 沒有改變，藍白絕對不會合，因為兩人都認為還有機會勝選，但民進黨只要穩住 40% 的基本盤就會獲勝。

黃揚明直言，在民調中投下滿意的民眾，就是民進黨連任的底氣，連藍營智庫都做出 3 成左右的滿意度，代表這 3 成就是死忠的，只要再靠亡國感等議題說服中間選民，或是國民黨出現失分、藍白廝殺太激烈，民進黨就會漁翁得利，2024總統已經定調是少數總統的局，只要4成就會當選。