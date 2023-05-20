許多情侶交往不只希望三觀契合，更希望能門當戶對。一名26歲的男網友表示，他和女友交往一年後，才發現對方家裡沒有自己的房子，全家人一起住在租屋處，他擔心未來要幫忙背負，萌生了分手的念頭。貼文一出，引發兩派網友熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，他和女友交往一年左右，不過女友始終不太願意透露家裡的事情，近日原PO從女友的親戚口中得知，女友家裡沒買房，全家合租一間房子，原PO對此無法接受，大嘆：「直接戳破我們的粉紅泡泡，徹底的把熱戀中的我打醒」。

原PO透露，他今年26歲，一想到未來必須背負房貸，房子還未必自己的，他就覺得很沒動力，在加上近來物價不斷上漲，他擔心和家庭背景不夠好的人在一起，未來生活會有點辛苦，「是不是拿自己人生在開玩笑？該撤退嗎？」更為此特地發文，想了解眾網友的看法。

對此，網友意見兩極，有人認為感情事不能勉強，建議和平分手，另尋門當戶對的另一半，「能理解你的擔憂，我前任也是家裡長輩欠債，我果斷分手了，因為我覺得我們的薪資要支撐一個家非常困難」。也有人認為，靠自己打拚才踏實，「我也是家裡窮，但是後天努力彌補，畢業自己創業，除了本業工作還有另外兼職」、「沒房就沒房呀，一起撐過難關才是愛情，最起碼我是這樣，我可不想找一個遇到難關就跑走的另一半」。