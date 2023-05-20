總統蔡英文上任以來，勞動部連續7年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至今年的2萬6400元，時薪由120元調升到至176元，勞動部表示，今年也將依法召開「基本工資審議委員會議」，檢討基本工資，希望可以透過勞、資、學、政四方委員代表的共同討論，參酌CPI與GDP等數據，以及整體社會經濟情勢，共同朝合宜調升的方向來努力。

為落實總統蔡英文支持青年就業政策，改善青年薪資問題，每年持續檢討基本工資，保障初入職場的青年勞工薪資權益，基本工資已連續7年調漲，總調幅近 32％，時薪總調幅近47％。今年持續推動「投資青年就業方案」第二期，預計投入160億元，協助80萬名青年就業，盼協助15至29歲大專以上青年畢業1年後平均勞退提繳工資，2026年提升到4.2萬元。

勞動部表示，「投資青年就業方案」第二期，以外界關心的「職涯發展」、「人力供需」、「青年失業」、「青年薪資」及「非典型就業」等5項青年就業核心議題，統合11部會資源，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」目標及策略，強化在校職涯引導，擴大優質產學合作，引導跨域學習及數位人才培育，協助非典型就業青年轉正職。

其中為協助青年「爭好薪」，部會將盤點重點產業人力需求、協助青年進入重點產業；發展職能基準、推動能力鑑定；配合產業人力需求調整學校科系、擴大優質產學合作、引導跨域學習及數位人才培育；勞動部並且將協助青年參加國家重點產業訓練，補助青年訓練自付額；獎勵青年取得重點產業相關職類技術士證並穩定就業。

勞動部強調，鼓勵青年運用職前訓練或在職訓練課程，持續在工作領域強化專業能力，以具備薪資競爭條件；另外，也將引導有意願青年投入薪資條件較佳的重點產業，提供相關培訓及獎勵措施。