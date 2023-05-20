大陸央廣軍事欄目報導，大陸盜砂船橫行台海，大陸最高人民檢察院、公安部、中國大陸海警局聯合印發通知，部署沿海各級檢察院、公安機關和海警機構自20日開始，開展為期6個月的打擊整治盜採海砂違法犯罪專項行動，懲治涉砂違法犯罪活動，保障海洋生態安全，維護海上安全穩定，為海洋經濟發展和海洋生態文明建設提供堅強支撐。

報導稱，三部門將聚焦涉砂違法犯罪活動，突出打防結合、綜合整治，全面加強海上日常巡查監管，對重點區域加大巡航檢查力度，及時發現盜採海砂違法犯罪線索和苗頭隱患；強化重點對象和環節排查，全面採集蒐集重點船舶、部位等情況資訊；按照「全環節、全要素、全鏈條」的偵辦要求，嚴厲打擊開採運輸涉砂違法犯罪；加強與相關行業主管部門對接，全面清理整治「三無」船舶和各類違規採砂船，會同相關部門加強涉海工程項目全過程監管，推動海砂整合治理。

行動中，三部門將嚴格規範執法，堅持打擊辦案和規範執法、懲治違法犯罪和保障合法權益並重，努力實現政治效果、法律效果、社會效果的有機統一；強化協同配合，建立資訊共用、案件移送、協同管控等制度，加強執法監督與偵查監督銜接配合；強化綜合施策，運用資訊化手段和立體巡查方式，提高違法行為發現查處效率；強化警示宣傳，通過各種形式加大專項行動宣傳力度，常態開展法治宣傳教育，全方位多角度普及海洋生態環境保護知識，營造良好社會氛圍。

大陸盜砂船惡名昭彰，尤其覬覦澎湖群島西南方台灣灘優質海砂，海巡署統計，2017年至2021年，共驅離大陸盜砂船5328艘次；2017年2次、2018年73次，2019年增加近10倍，多達605次，2020年暴增至3991次，2021年銳減，只剩657次，研判是立法院2020年底修法明定在我專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，最重可關7年、罰1億元的重罰策略有關。