女星米可白過去在兒童台以「葡萄姐姐」為藝名出道，從電視台畢業後改藝名並轉戰當演員，最近她帶媽媽出國到維也納過母親節，稍早她發文分享穿超低胸蘋果綠小背心去吃早餐，雙球和事業線全都露，被媽媽嗆：「有事嗎」。

外型甜美的米可白和身家破億的「尾牙大王」謝銘杰2019年離婚，消息藏了1年才曝光，兩人好聚好散，知道米可白愛狗，謝銘杰至今仍義不容辭每月花30萬替米可白照顧狗園，可說最佳好前夫。去年米可白被拍到有新歡，和建築業杜姓小開出雙入對，米可白則解釋兩人只交往不到一個月，對方並非小開，只是普通的上班族。

米可白帶媽媽出國過母親節。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白的老家在彰化經營餅店，讓米可白也有「糕餅千金」的封號，孝順的她也常常回老家幫忙，先前她曾無奈發文，幫家裡的餅店澄清並無做代購，今年初她則發文表示，遇到客人跟她說本人跟以前不太一樣，「妳長得不太一樣，長得比以前『精明』」，還有小朋友將米可白的媽媽誤認成米可白，抱怨「本人差很大」，讓米可白笑翻。

上月，米可白在臉書上突然「認愛」，對象並不是先前建築業的男友，而是多年好友阿諾和阿龐，更放閃喊話：「我的愛人，我要一直黏著你們」，讓網友直呼友誼萬歲。最近她則是連發多文，帶媽媽到國外過母親節，行經格拉茲、莫爾河留下許多美照，今520大放粉絲福利，穿低胸裝吃早餐，被媽媽虧有事嗎，網友則回：「這也是青春不留白」、「吃大餐就要穿正式」、「表示對這餐的慎重」、「太可愛的性感，已收藏」。