基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，本周進行第一季的回顧與總結，特別邀請綜發處長林麗蟬擔任客座主持人，與市府發言人余治明一同討論「基隆Podcast」節目發想到製作的心路歷程，以及節目未來的方向，為聽眾帶來節目背後的趣味故事。

余治明表示，台灣近年來出現收聽Podcast的風潮，加上基隆有四分之一的人口會通勤往外縣市就學或工作，民眾常也在通勤時段收聽音樂或廣播，因此發想製作Podcast節目，讓民眾輕鬆接觸不同新資訊。

基隆市政府經營的「基隆Podcast」第16集由綜發處長林麗蟬（左）主持，訪問市府發言人余治明（右）有關節目本身製作的故事，以及節目第二季的展望。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

余治明並分享節目製作的小故事，因基隆市政府是古蹟，室內空間有限，尋覓多處地點後，才決定使用貴賓接待室錄音。同時還要避免活動或記者會重複使用的問題，所以都是在下班時段錄製節目。而在節目與不同人物對談的過程中，可以發現到各種獨特的故事，像是里長工作的甘苦談、處長們分享基隆事務，都讓節目更為鮮活有趣。

余治明也揭密「基隆Podcast」的受眾分布，節目收聽人數在同類型節目中排名中前段，表現不差。而收聽人數的高峰都集中在節目上架當天，分別為17：00～18：00及21：00～22：00，推估是因為訂閱聽眾收到上架訊息，才會有高峰的產生。另外聽眾的年齡層分布，主要集中在中壯年，希望未來的節目也能吸引到更多年輕族群。

余治明提及，「基隆Podcast」從下周開始即將邁入第二季，未來的節目將迎來全新的系列，主題會朝向更多元的角度，從基隆的知識、地方人文、還有旅遊美食、醫療保健等，透過節目的對話，可以讓聽眾獲取更豐富的內容外，也希望能夠展現基隆獨特的歷史，讓聽眾朋友能夠有全新的體驗，用更生活的方式接觸市政，愛上基隆。