民進黨總統參選人、副總統賴清德今受訪表示，遺憾國民黨的總統參選人（新北市長侯友宜）接受九二共識，也接受一個中國原則。對此，侯陣營反擊嗆回，請問侯友宜什麼時候這樣說過？我們只知道賴清德在擔任行政院長時，在立法院公開承認，「自己是務實台獨工作者」，這是白紙黑字，有會議記錄可查。

侯陣營表示，侯友宜曾經公開的清楚表示，「反對一國兩制」，而中共軍機繞台，就是不友善的行為，是對台灣的直接挑釁，台灣不容許中共軍機繞台挑釁，他絕對捍衛中華民國的主權。

侯友宜更不只一次說，我們的國家就是中華民國，中華民國是基礎，現行的法制是架構，台澎金馬，就是最重要的內涵。

侯陣營認為，台灣已經兩次政黨輪替，台灣的民主自由，早就經過了考驗，政黨輪替應是民主的常態，不能成為繼續貪腐的藉口，相反的，只有戰爭，才會摧殘民主，毀掉人民自由，帶來專制，只有和平，讓戰爭遠離，才會讓民主自由持續下去。