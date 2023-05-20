台大醫院和台北榮總自96年簽訂教學研究合作計畫，今（20）舉辦教學研究合作計畫成果發表會。（台大醫院提供）

兩大醫院巨頭攜手，提升台灣醫療研究水準！台大醫院和台北榮總自96年簽訂教學研究合作計畫，每年由兩院各提撥1000萬元，互通人才、共用高科技醫療設備、共享研究成果，發表超過30項合作研究成果。台大醫院院長吳明賢將兩院合作比擬為「少林與武當的結合」，台北榮總院長陳威明則說，自己和吳院長「熱線24小時暢通」，兩院各取所長合作，對台灣是好事。

兩院共發表30餘項合作研究成果，包括：台大高嘉宏教授和北榮霍德義教授利用長期追蹤肝病資料庫探討肝癌患者的精準預測和精準醫療；台大許駿教授與北榮楊慕華教授合作團隊以藥物治療引發的免疫調節為出發點，共同探討頭頸癌與肝癌的現行治療方式中扮演的免疫調控效果；台大吳振吉教授與北榮鄭彥甫教授團隊研究發現，多個基因變異是導致聽神經病變的重要原因之一，透過聽神經病變之精準醫療，改善兒童聽損問題。

癌症治療日新月異，北榮重粒子治癌中心日前正式啟用，台大醫院癌醫中心近年也引進質子治療。吳明賢說，這些醫療資源不是每個醫院都適合放，再好的設備也要有人去操作，要選擇最適合病人的治療，而不是最貴的治療，如果有癌症患者不適合質子治療，可以藉由轉診到北榮。

新冠疫情期間，兩院都扮演防疫要角，如今進入後疫情時代。陳威明說，疫情最嚴峻時是「戒慎而不恐懼」，現在是「謹慎而不擔心」，這段期間北榮與台大合作密切，當重症病人對台大病房與急診造成危機時，北榮也開設大量重症病房紓解量能，現在萬一北榮床位不夠，台大也會伸出援手。