近日全台包括六福村、福山植物園等地陸續接獲恐嚇電子郵件，犯嫌揚言要在特定時間地點引爆炸彈等，經各地警方派員清查，結果確認都是惡作劇行為，並未發現任何爆裂物。

警方調查，犯嫌常故意假冒新聞事件的政治人物、名人或動漫角色名義，及填寫他人電子郵件來誤導偵辦方向，研判是故意引發國內治安騷動，警方統計迄今類似案件已經超過190多件，刑事局電信偵查大隊已結合各縣市警察局組成專案小組擴大偵辦中，並且已經鎖定特定對象涉案，呼籲民眾若接獲類似恐嚇信件，先冷靜判斷不要驚慌，並向轄區警察機關報案。

警方表示，由於網路具備匿名特性，對於有心人士利用網路進行惡作劇恐嚇行為，已違反刑法151條恐嚇公眾罪，最高可處2年以下有期徒刑，呼籲有心人士勿以身試法，挑戰執法單位法律容忍度。

此外，警方建議各公、私立機構能儘速強化檢舉信箱、留言板等身分稽核功能，可透過雙因子（電子郵件及電話認證）機制確認來信者身分後再受理留言，避免提供服務民眾管道遭到濫用，近期國內鐵路、捷運、機場等重要交通設施，都已引用類似機制，並達到一定成效，避免社會資源遭到浪費。