台中本月發生一起高中生墜樓案，未料經過一個禮拜後，案件越發撲朔迷離，先是死者賴姓男高中生被查出，墜樓前2小時才登記結婚，緊接著如八點檔般的混亂家世也被挖出，賴母控訴兒子「丈夫」夏姓男助理謀財害命，對此夏男也首度做出回應。

根據《三立新聞》報導，夏男受訪時情緒平靜，對於指控表示賴母看到的並非事實全貌，但由於律師建議目前先不要做出任何解釋，因此將在下周偵查庭上跟檢察官交代清楚。

賴母控訴，兒子明明才因追求女同學未果，心情低落，接受校方輔導，怎麼可能隔周就去跟大自己7歲的男子登記結婚，且2小時後就離奇墜樓，懷疑兒子遭人「加工自殺」，實為慘遭謀財害命。更為巧合的是，案件就發生在阿公(實際為生父)出殯火化隔天。

法醫高大成也指出，現場血跡少，死者更是僅斷一隻手，其他身體部位皆完好，自己從沒看過從10樓摔下的人頭顱卻沒破的。

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