520諧音「我愛你」，不少新人都會取其音選在5月20日登記結婚，但據屏縣府統計，今年520登記結婚的新人僅85對，比去年的259對少3倍，對此，民政處分析原因有可能是農民曆上沒有標示今天宜嫁娶，又或者是因今天只有半天時間可以登記，所以人數比去年少。

屏縣府指出，因今年5月20日是周六，戶政事務所只有早上上班，為考量新人登記方便，特別開放17至19日登記的新人，可以指定5月20日登記生效，而據統計，前3天共有22對新人指定520登記生效，520當天有62對新人登記，同婚則有1對，共計85對。

520諧音「我愛你」，不少新人都會取其音選在5月20日登記結婚。（謝佳潾攝）

但依數據顯示，去年520登記結婚的新人有251對、同婚有8對，共計259對，從數據可明顯看出，今年520登記結婚的新人比去年少了3倍。

對此，縣府民政處分析，今年520登記結婚的新人會比去年少這麼多，有可能是因為農民曆沒有標示今天宜嫁娶，當然也沒有忌嫁娶，但不少新人都會看好日子，所以這也許是許多新人不選擇今天登記的原因。

此外，民政處還說，也有可能是因為適逢假日，不少人都有出遊安排，而且只有上半天可以登記，所以在諸多考量下，降低了選擇今天登記的意願。

不過即使如此，屏東市、東港、里港、萬丹、恆春、枋寮、內埔、潮州等8家戶政事務所還是卯足全力服務新人，屏東市戶政事務所除精心布置場地外，還特地做了許多手拿板讓新人當拍照道具，戶政人員也充當攝影師幫忙拍照，新人直呼：「好貼心！」

一對新人林先生、邱小姐開心拿著雙喜手拿板拍照，他們說，為了能在520登記結婚，他們特別向戶政事務所預約，晉升林太太的邱小姐還甜笑道：「是老公特別選的，老公說520結婚特別有意義！」