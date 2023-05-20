112年度國中教育會考於今(20)日登場，在國文科考試方面，解題老師認為，今年出題充分結合生活情境，題目結合諸多重大時事議題，包含以永續住宅來討論能源，以及性別平等、原住民也都納入題中，整份試題難易適中，取材廣泛，且十分具有鑑別度。

高雄市旗山國中國文老師丁美雪表示，今年國中教育會考國文科題目共有42題，其中白話文29題、文言文13題。整份試題符合12年國教課綱特色，側重於評量考生的語文能力與人文涵養。

新北市江翠國中國文老師陳恬伶提到，今年度國文考試從基本觀念題型出發，充分結合考生的日常經驗，關注生活環境相關議題，取材廣泛，難易適中，且鑑別度高，無論使用哪一個版本的教材，皆足以作答。

至於在特色出題上，丁美雪指出，考題當中不少為素養運用題，像是知名國際體育記者亞當‧斯金納(Adam Skinner)的著作《運動大百科》，當中討論到跳水的運動賽事便被作為圖文識讀題組題，另外則是以永續住宅來討論能源，還有聯合國《2019年永續發展目標報告圖表》的性別平等議題，以及布農族用杵音傳遞訊息來探討原住民等時事，都被納入題中，可見考題著重學科知識的應用性。

陳恬伶也說，考題也包含結合核心素養的試題題組，像是以羅浮宮《拿破崙的加冕禮》，介紹畫作的構圖與緣由，測驗出考生的藝術與美感涵養。