大陸國台辦昨宣布恢復旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，旅遊業界視為大陸再度釋善意做球給台灣，原以為我方會順勢開放團體旅遊，不料陸委會與交通部觀光局繼續閃避，讓業界相當灰心，以為是更好的結果，官方會順勢開放兩岸旅遊，現擔心要等到大選過後。

國台辦昨公布消息後，交通部觀光局長張錫聰立刻做出回應，樂見陸方作法，但許多細節仍要溝通，也希望觀光小兩會盡速重啟協商，同時重申兩岸恢復觀光，需對等、同步開放。

據悉，觀光業對於陸委會及觀光局昨日的回應並不滿意，已有觀光業大老安排餐敘，本月底邀集全省業者代表討論局勢。許多旅遊業者認為，兩岸旅遊已在開放邊緣了，只缺最後一塊拼圖，就看層峰何時願意放手。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽證實，業界前幾天已傳聞兩岸快要開放了，這次國台辦拋出一顆球，大家原以為台灣政府會順勢開放團遊赴陸，最後雙向一起解除禁令，但昨日官方的回應令不少人失望。

李奇嶽說，今年以來兩岸慢慢磨，實際上卡在台灣比較多，民進黨政府太多彎彎繞繞，反觀大陸講很明白，又不時做球過來，結果就是台灣不開放，此時不開，大家擔心要等2024大選後才能開放了。

李奇嶽指出，旅遊小兩會要談可以很快，無論是在台北或北京，雙方的辦公室都只距離10分鐘車程，單位又各自有駐人，想不想談只等高層一聲令下。