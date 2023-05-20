西拉雅國家風景區管理處處長徐振能（右）出席見證。左為在地書法藝術家陳世憲。（西拉雅國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區崎內國小已廢校多年，為活化空間，西拉雅國家風景區管理處投入經費整修，並委由在地書法藝術家陳世憲團隊進駐，改造為台灣意象書法館，20日開幕營運，未來將結合書法藝術展演等整合服務，活絡在地藝文觀光。

台南市白河區崎內國小2006年廢校後閒置許久，管理單位西拉雅風景區管理處為活化空間，投入經費將校舍建築及整體景觀「拉皮」，並透過在地藝術家陳世憲團隊進駐，呈現地方藝文特色，帶動地方藝文觀光發展。

陳世憲表示，目前館內以展示書法創作為主，未來將邀請其他藝術家進駐，將園區打造為藝術創作交流分享基地，透過各種形式書法作品呈現台灣書法與中國大陸、日本書法不同之處，並藉由書法書寫台灣人、在地土地故事，推廣台灣故事，吸引國外的藝術家來訪參觀。

台灣意象書法館20日開幕，西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、立委林宜瑾、郭國文、台南市議員蔡育輝、白河區長董麗華及崎內國小畢業校友等出席見證。

徐振能說，台灣意象書法館周邊有林初埤木棉花道、白河蓮花公園、玉豐綠色隧道和關子嶺溫泉區等風景名勝地，期許能將書法館打造為旅遊中繼站，帶給遊客多元而豐富的遊程體驗，並結合在地藝術家、社區與周邊觀光產業，成為在地具指標性的參訪景點。