每年5至8月為桃園市復興區拉拉山水蜜桃產季，其中5月盛產的5月桃因產季在母親節前後、多為泰雅族媽媽們所種植，又被稱為「媽媽桃」。桃園市長張善政今日邀請雲林縣長張麗善，攜手行銷媽媽桃與有「雲林小太陽」之稱的古坑鳳梨，盼透過2縣市合作行銷，齊心為在地農特產加值。

每年春夏限定的媽媽桃，口感鮮甜獨特，今年更因雨水較少，更加香甜。（蔡明亘攝）

每年春夏限定的媽媽桃，口感鮮甜獨特，今年更因雨水較少，更加香甜。復興區農會成立媽媽桃專案輔導平台，採用品質分級管理，汰除蟲害叮咬、果裂等不良品，並抽驗農藥殘留，讓消費者安心品嚐。據農會統計，今年復興種植5月桃共46公頃，年產量290公噸，預估產值約3480萬，另外水蜜桃則種植250公頃，盛產季約為6月底至8月初。

今年復興區種植5月桃共46公頃，年產量290公噸，預估產值約3480萬。（蔡明亘攝）

張善政表示，今辦理媽媽桃宣傳記者會，特別邀請「媽媽縣長」張麗善攜手行銷，尤其雲林為台灣農業大縣，可說是農產品行銷的最佳人選。他介紹，媽媽桃是許多泰雅族媽媽用心栽培而成，2周前已開放首波預購，引起廣大迴響，相信藉今日宣傳能再次打響媽媽桃名號，讓更多人品嚐這份美味。

桃園市長張善政大讚媽媽桃皮薄、果肉細嫩、口感香甜。（蔡明亘攝）

張善政提到，媽媽桃皮薄、果肉細嫩、口感香甜，今年還與手信坊合作推出夢幻粉色系甜點「媽媽桃大福」，不僅外觀漂亮、也非常美味，歡迎桃園在地鄉親、國人朋友透過不同管道踴躍訂購。

今年與手信坊合作推出夢幻粉色系甜點「媽媽桃大福」。（蔡明亘攝）

張麗善說，媽媽桃口感鮮甜、飽滿多汁，品嚐一口宛如「甜在嘴裡，溫在心裡」，她肯定由泰雅族媽媽們用心栽種的媽媽桃，是最優質、最棒的水果。她今日也介紹古坑鳳梨、鳳梨愛玉凍飲、鳳梨冰淇淋等「雲林良品」，與張善政共同將在地農特產推廣給大眾，期盼透過縣市合作行銷，為在地農產加值。

張麗善表示，雲林致力於推動農業六級產業化，透過一級農業生產、二級加工與三級產品行銷，創造附加價值，而在溫馨的5月，除是桃園水蜜桃產季外，雲林的鳳梨、哈密瓜、西瓜等，也正適逢產季，盼藉今日跨縣市合作交流，將2縣市優良的農特產品外銷到台灣各地，也讓更多民眾瞭解台灣農業正持續精進發展。

桃園市長張善政邀請雲林縣長張麗善，攜手行銷媽媽桃與古坑鳳梨，盼透過縣市合作行銷，齊心為在地農特產加值。（蔡明亘攝）

桃園市農業局長陳冠義說明，市府規畫多元展售據點，除提供復興區農會線上訂購平台外，5月12日起至31日每周一至周五於桃市府府前廣場辦理展售會，上午9時至售完為止；20至21日於台北希望廣場、華泰名品城一期廣場；27至28日於中壢SOGO百貨一樓廣場，皆有產地直送的媽媽桃實體展售攤位，中壢SOGO百貨展售現場還有獨家優惠，買7盒送1盒、宅配到府免運費等，歡迎市民前往選購。