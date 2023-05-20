高雄市六龜區南橫路、頂濃路、中正路、桃源區高中里、美蘭段、桃源段、勤和段、南進巷、北進巷、南橫公路三段、復興段、梅蘭村、梅山里、復興里等一帶共2553戶，今天下午突然停電，民眾一陣錯愕，台電公司表示，經查是大雨導致樹竹碰觸配電線路事故，經搶修後已於下午4時47分全部復電。

有民眾表示，當時帶著遊客到山區參加活動，活動結束後正要關起室內大門卻突然停電，門無法關上，回家行程也因此延誤，台電鳳山區營業處指出，對於造成用戶不便表示歉意。