中信兄弟牛棚教練艾迪頓曾在球員時期完成「無安打」比賽，轉任教練後則是親眼見證子弟兵上演中職首次「接力無安打」，20日賽前他也以過來人身分與投手鄭浩均詳談，「更重要的是在無安打後的下一場比賽。」

艾迪頓在2018年6月9日對統一獅先發，最終他用132球完成9局，成為中職第7場例行賽「無安打」比賽。昨天兄弟靠著先發投手鄭浩均6.1局無安打，謝榮豪0.2局，吳俊偉、呂彥青各投1局，同樣沒讓富邦悍將敲出安打，4名投手聯手締造中職首次「接力無安打」紀錄。

昨天賽後艾迪頓與鄭浩均擁抱，向他道喜，今天賽前則是再與他詳談，提醒鄭浩均更重要的是在無安打後的下一場比賽，艾迪頓回憶當時自己締造無安打比賽後，擔心下一場比賽會是比較不好的內容，所以那周自己比平常更努力訓練。

艾迪頓說：「無安打後的下一場先發剛好是在桃園，且正好是遇到Lamigo桃猿爭奪季冠軍的關鍵比賽，他們贏了就上半季封王，雖然那場比賽最後我們輸了，但我繳出7局無失分的成績，對自己的表現感到自豪。」

不同於之前都是單獨投手完成「無安打」，這次是4投接力完成，艾迪頓認為，這必須是要靠團隊合作，「（岳）政華中外野美技接殺，阿坤（江坤宇）再見雙殺，（王）威晨也接了好幾球，福來喜也扮演重要角色，每個人都是關鍵。」

艾迪頓也透露，當初自己在挑戰無安打時，在用球數破百球時只感到非常疲累，當下只想著要趕快解決打者，或是被敲安挑戰紀錄失敗，但現在當了教練後必須要保持平靜，不能讓球員感到壓力。