英國《金融時報》當地時間19日報導，歐洲最大資產管理公司鋒裕匯理（Amundi）投資長莫蒂埃（Vincent Mortier）日前受訪指出，「在我們的配置中，做出了從西向東的明顯轉變。」他預計，美國經濟明年將不會增長，而中國大陸、印度和印尼將增長5％至6％。該公司正將資產配置撤出美國，轉移到中國大陸。在他們看來，中國大陸的經濟前景更光明、估值更高，而且通膨前景更溫和。

據官網介紹，鋒裕匯理的總部位於法國巴黎，資產管理規模達到了2.1兆歐元，是歐洲最大的資產管理公司，也是世界十大投資管理公司之一。

《金融時報》報導，鋒裕匯理投資長文森特認為，中國大陸信貸和優質企業的風險估值「太高」；與之相反的是，正面臨經濟衰退臨近的美國市場又「過於樂觀」了，在明年新興市場經濟體普遍能有5％至6％的經濟增長時，美國將處於停滯狀態。

基於此，他透露，在過去一年裡，鋒裕匯理一直在逐步增加對中國大陸和印度的資產配置，今年更是加快了這一步伐，「中國有著更光明的經濟前景、更好的估值和更溫和的通脹前景。」

文森特表達熱衷於精選中國大陸企業債券的偏好，他說起，有許多外國投資者一直在不區分發行人品質的情況下全面拋售債券。

「但如果你深入研究，可以發現一些真正好的公司，花面額的一半就能買到。」他表示，這樣的資產對於那些「有勇氣也有時間」的投資者來說再好不過。

《金融時報》報導，在鋒裕匯理對中國大陸市場持樂觀態度之際，中國大陸股市卻正處於「艱難時期」。文森特反駁此一觀點，表示市場反應言過其實，「投資者的反應可能被誇大了，很多人都沒有搞清楚實際上發生了什麼。」

他說：「一些數據可能看上去令人失望，但當你深入研究細節時，就會發現實際上沒有那麼糟糕。」「我認為市場沒有意識到正在發生的事情，因為數據的生成方式已經發生了變化。」

文森特表示，視線轉向美國，美國市場的定價，顯示出的期待通膨降低、降息、企業營利走強和經濟軟著陸的「金髮姑娘」（goldilocks）行情，但隨著金融環境收緊，實現這些願景的可能性，正變得越來越低。