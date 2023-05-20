台中市大里益民國小非營利幼園甫成立，今年將招收120名學生，不過目前尚未進行室內裝修，外界擔心恐無法如期完工入學，台中市教育局建請校方加強趕工，如有狀況可延至8月15日開園，或借用學校教室上課。市議員李天生20日要求妥善處理，勿影響幼兒受教權利及教學品質。

新設立的大里益民國小非營利幼兒園已辨理招生，並訂今年8月1日開學。李天生指出，地方努力爭取的益民國小多功能學生活動中心及地下停車場工程，在克服疫情、缺工缺料等困境後，終於順利完工，市府並在活動中心1樓設置非營利幼兒園。

不過，幼兒園室內裝修工程目前尚未展開，同時還需要辦理工程設計規畫及發包施工，外界擔心如果發生變數，將無法趕在8月1日完工，影響幼兒入學上課。

教育局幼教科長陳怡如說明，中央補助裝修經費出現延誤，目前已經核定，並請學校加速趕工，依規定，如有狀況可延至8月15日再開園，由於為暑假期間，可借用學校教室上課。

李天生強調，希望8月1日前順利完工，不要妨害幼兒學習和教學品質，屆時若借用學校上課或分散到鄰近幼兒園混齡上課，都是變通辨法，不過要求舉行家長座談會進行溝通說明，以化解家長疑慮。

新成立的益民非營利幼兒園招收3歲至國小學前幼兒計4班，共120名幼兒，內部規畫教室、廁所、室內活動空間、儲藏室、廚房、辦公室等，為大里地區第2所非營利幼兒園，受到地方歡迎。

教育局指出，台中市112學年度第1學期計增設大雅國小、東明國小、明正國小等3校附設幼兒園，以及益民與內埔非營利幼兒園；另將於112學年度第2學期增設仁美及四張犁非營利幼兒園。