新北市政府動保處推動愛心認養小棧，透過公私協力的方式幫流浪動物找到新家，至今87處站點已成功送養5893隻犬貓，成效顯著。其中去年才加入認養小棧行列的林口藍世界水族寵物店，透過臉書粉專曝光送養訊息，光是今年第一季就已經協助送養了8狗、20貓，效率十分驚人。

林口藍世界店長簡佑安加入認養小棧後，時常親自到動物之家尋找適合讓民眾認養的犬貓，目前成功媒合送養的流浪動物數量更是位居所有站點的第一名。而成效卓越的「撇步」就在於運用臉書粉專來曝光送養訊息。

以近期成功送養的流浪成犬「大頭」為例，簡佑安說當時在五股動物之家挑選流浪動物時，恰好看見志工在遛的成犬個性溫和，詢問之後才知道，「大頭」原本也是個性非常浮躁，遛放時也很常暴衝，後來經過志工的穩定度訓練後，逐漸變得穩定，而且很愛撒嬌、親人，不過礙於成犬的關係，讓牠一直乏人問津。

於是簡佑安提議帶回店裡的認養小棧，讓成犬有更多的認養機會，因為店裡營業時間較長，曝光時間也會相對更多，更容易被民眾看見。將「大頭」接回店裡後，也透過店員協助拍攝在認養小棧「寄居」期間的影片故事，曝光在臉書粉專上，並不時帶牠到外面散步，果然成功找到新家。

簡佑安回憶大頭認養的過程，起初飼主第一時間並不是看上大頭，是旁邊的小幼犬，在店長介紹下才注意到大頭的存在，但當下也沒有帶大頭回家。經過幾天飼主跟家人討論過後，有信心克服未來遇到的問題，才決定要讓大頭進入他們的家庭，成為他們家中的一份子。五股動物之家的同仁也對大頭被認養出去感到非常振奮，也更加相信只要是穩定親人的犬隻，也是有機會進入家庭的。

新北市動保處表示，認養小棧發揮公私協力的功能，動保處在各地也有非常多認養小站據點https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw，持續為不同族群喜愛狗貓的民眾服務。