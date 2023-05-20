國中教育會考國文科，一名考生偷看抽屜裡的國文科秘笈，被監試委員當場抓到，將送全國違規事件處理會確認，如果確認作弊事實明確，國文科將不記列等級或級分。

根據目前各考區初步提報，國文科有32件違規，以提前翻開試題本或書寫作答、攜帶非應試用品居多。但也有一名考生被登記為「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或相互作弊事實明確者」，屬一般舞弊或嚴重違規行為。

國中教育會考闈外辦公室主任陳良傑接受媒體聯訪表示，這名考生是在考試時，低頭偷看抽屜裡的一本「國文科秘笈」，被監試委員當場抓到，違反試場規則，將送全國違規事件處理會確認，如果事實明確，該科（國文科）將不記列等級或級分。

國文是今天進行的第3科，陳良傑表示，初步統計缺考人數2397人，缺考率1.21%。

國中教育會考今年起回歸疫情前措施，取消COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）篩檢陽性及中重症考生應試資格限制。國文科考試時，有477名考生因快篩陽性，安排在第二類備用試場應試，分散在171個試場。