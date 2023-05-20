在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，20日召開第二天會議，會後發表首腦聲明，對中國大陸在亞太地區的「軍事化活動」提出警告，並重申台灣海峽的和平與穩定對全球安全「不可或缺」。G7領導人同時表明，希望與北京構建「具有建設性的穩定關係」，還表示在國際問題上，需要與中國大陸進行合作。

據新加坡聯合早報網報導，G7領導人說：「我們準備與中國建立建設性和穩定的關係，並了解與中國坦誠接觸和直接向中國表達我們關切的重要性。」

聲明說：「我們的政策方針不是為了傷害中國，也不是為了阻撓中國的經濟進步和發展。」聲明還說，G7國家無意與中國 「脫鉤或向內轉」，但認為經濟韌性須「去風險化和多元化」。

G7對中國大陸在南海的 「軍事化 」提出警告，並重申台灣海峽的和平與穩定對全球安全「不可或缺」。G7領導人呼籲中國大陸利用對俄羅斯的影響力，「停止它的軍事侵略，並立即、完全和無條件地從烏克蘭撤軍」。

G7領導人也對一項對抗所謂「經濟脅迫」的新倡議達成一致。G7領導人誓言，任何試圖將經濟依賴武器化者，必將面臨失敗與後果。

據新加坡聯合早報網報導，G7領導人宣布成立一個「經濟脅迫協調平台」，為成員國提供這方面的預警機制和快速訊息共享，並定期舉行會議和協商。G7領導人在一份聲明中說：「世界上利用經濟脆弱性製造的經濟脅迫事件，正出現令人不安的上升。」

聲明沒有點名中國大陸，但在19日公布的概述擬議倡議細節中，英國政府指中國大陸曾利用其經濟實力，脅迫澳大利亞和立陶宛等國家解決與北京的政治爭端。

G7領導人在聲明中承諾，他們將在加強供應鏈方面深化合作，並呼籲低收入國家在促進經濟韌性方面發揮更大作用。他們也敦促所有國家在建設供應鏈網絡時，堅持「透明、多樣化、安全、可持續、可信與可靠」的原則。

G7領導人還同意深化訊息共享方面的合作，以為下一代技術建立新的標準。