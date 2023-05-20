2023第37屆日本東京創新天才國際發明展19日舉行頒獎典禮，中華大學建築與設計學院景觀建築學系2件參賽作品勇奪1金1銀的好成績，其中獲得金獎的「廢棄風力發電機葉片再生」作品更獲大會特別獎的肯定。

景觀系產品設計組大三生吳依芸、林庭韻和張俊鴻，在巫銘紘、簡銘彥和老師羅伊真的指導下，利用報廢的風力發電機葉片具防燙、耐候性與高韌性的材質特性，設計製作成為一座風機葉扇的主題公園，將報廢葉扇的前段設計成滑梯與攀岩牆，後段及餘料則改造為景觀矮燈和公共座椅等，實現永續再利用的目標。

吳依芸說，希望藉由作品讓更多人知道風力發電機葉片淘汰再利用的環保議題；林庭韻則希望藉由作品獲獎能喚起大家對葉片回收再利用的價值有更多想像；張俊鴻則說，之前因受疫情影響，連2屆比賽都只能以線上方式參加，很高興這次能親自到日本參展並獲獎，在現場也看到許多新奇事物讓他受益良多。

景觀系產品設計組大一生鄧敏岑，在老師林于婷的指導下，設計一款引導式的「棋翼－棋子教學模板」作品，讓不熟悉象棋規則的初學者，可以透過提示和引導得知下一步棋的可能走法，加速棋藝學習，對弈過程中更可促進人與人的交流與鬥智。

鄧敏岑雖僅摘下銀牌，但對於自己念設計第一年就能獲得國外大獎的榮譽與肯定，讓她更加有自信，希望作品能以直觀方式讓更多人學到棋類遊戲，促進文化交流，對於能親自到日本東京參賽並獲獎，也讓她更加堅定繼續在設計領域追求卓越與創新。

此次帶隊赴日參賽的中華大學研發處創新與創意中心主任翁千惠說，學校長年推動創新教育普及化，每學期都會舉辦競賽選拔優秀作品並輔導參加國際發明展，培養學生創新與實作能力，睽違三年後，終於能再度帶領學生出國參賽，學校提供近全額的經費補助，學生經歷參賽後的成長也有目共睹。