巴金森症（Parkinsons disease）是發生率僅次於阿茲海默症的神經退化疾病，根據健保統計，全台巴金森症病患已近8萬人，以盛行率推估，65歲以上平均每百人會有1人罹病。對此，高齡醫學內科醫師傅裕翔整理出巴金森症5大症狀，除了常見的顫抖外，也可能會出現姿勢與平衡問題、自主神經系統症狀、精神症狀、語言及溝通問題等，提醒若發現家中長輩有類似狀況，要趕快就醫。

醫師傅裕翔於個人臉書粉絲頁發文，表示巴金森症是一種逐漸惡化的神經系統疾病，它會對患者的運動能力和生活造成極大的影響，常見於65歲以上長者，也因台灣人口逐漸老化，發生率有逐年增加的趨勢。他整理5種巴金森症患者常見症狀：

1、運動異常：傅裕翔表示，巴金森症患者的運動能力會受到嚴重影響，其中最常見的症狀是顫抖。此外，患者可能會出現僵硬和遲緩的情況，這可能會導致他們難以控制自己的肢體運動和日常活動。

2、姿勢和平衡問題：傅裕翔說，巴金森症患者因姿勢和平衡問題，導致他們容易跌倒和受傷。例如，患者可能會出現小碎步和駝背的情況。

3、自主神經系統症狀：傅裕翔指出，巴金森症患者可能會出現像是，便秘、尿失禁、多汗和性功能障礙等症狀。

4、精神症狀：巴金森症患者可能會出現像是，抑鬱、焦慮、幻覺及認知障礙等，傅裕翔表示，這些症狀可能會對家庭和照顧者帶來額外的負擔。

5、語言和溝通問題：巴金森症患者可能會出現發聲困難、說話速度減慢、語調單調和語言理解能力下降等。傅裕翔表示，這可能會讓患者難以與他人互動。

雙和醫院顧問醫師胡朝榮曾表示，巴金森症初期症狀不明顯，有很多病患都以為是老年功能退化所致而疏忽，待確診時病程已落入中晚期，建議民眾可檢查日常生活中是否會出現四肢顫抖、肌肉僵硬、動作緩慢、容易跌倒等症狀，如同時出現兩項以上就應至神經內科做進一步的檢查。