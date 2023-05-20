112年度國中教育會考於今、明2天登場，首日最後一科寫作測驗落幕，這次考題為圖表式考題，且請學生針對近幾年台灣人最喜歡的影劇類型寫作，有些考生認為圖表式考題有更多的臨場發揮空間，給予讚許，另有考生直呼困難，覺得題目太活難以掌控。

據了解，今年寫作測驗題目為圖表式考題，給予圖表與數據，要學生看圖說明近幾年台灣人最喜歡的影劇類型，而且以往的圖表式寫作考題都會給予文字導引，不過今年貌似沒有。

武姓考生表示，圖表式的考題就是在考判讀能力，沒有制式化的題目，給予考生更大的自由空間，每個人對於圖表的判讀不同，因此發揮空間更大，反之若題目是用文字敘述，自然創意也會被限縮。自己先前也曾練習過圖表式考題的作文題目，覺得各有好壞，並不會覺得特別困難或是特別間單。

「有更多臨場發揮空間！」魏姓考生說，圖表式的考題沒有特定的題目，即使是針對單一方向與事件做討論，每個人都有各自不同的見解。

她說，以這次題目近幾年台灣人最喜歡的影劇類型題目來說，天馬行空、奇幻冒險類的影劇，有些人會認為這是要滿足人們在生活上缺少的部分，另有人會覺得天馬行空的影劇只是在逃避現實、浪費時間，每個人的看法相差非常大，即便沒有特別練習也能憑藉自己的經驗與看法洋洋灑灑地闡述，對寫作來說有更多的發揮空間。