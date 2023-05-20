高雄市勞工局開辦「職場任我行培力」計畫，即起開放報名。（柯宗緯翻攝）

高雄市勞工局開辦「職場任我行培力」計畫，包括辦理校園講座，以協助在學生規畫未來方向並及早準備；且將開辦9場就業促進課程，及提供21家企業職場觀摩參訪的行程，讓青年朋友們可以藉由職涯探索、履歷撰寫、求職面談等培訓課程，活動全程免費，即起開放報名。

勞工局長周登春指出，近年來高雄產業朝向多元與智慧化發展，除擁有引以為傲的各知名產業外，並逐步推動產業升級及打造成智慧城市，鼓勵青年朋友們可以在入職之前，多方瞭解各產業之樣貌。

本活動針對不同產業，提供「半日職人」職場觀摩探索行程，包含高雄展覽館、卡訊電子、元大證券、龍達化妝品、仲威文化創意等多家知名企業，讓正在求職或欲轉職的青年更加了解產業現況、趨勢、用人需求，還有機會進一步透過媒合職缺順利就業。

訓練就業中心主任楊茹憶提到，即使就業市場上工作機會增加，許多青年朋友可能仍缺乏「實戰經驗」，普遍有履歷過於簡單，面試技巧不足的狀況，因此培訓課程，也將特別安排履歷健檢、模擬面試，並邀請農友種苗、時尚麗的、國際引導技術協會、華泰電子、高群裝卸等多家企業人資主管擔任面試官，針對學員個別進行回饋與指導，學習如何表達自己、行銷自己，以提升青年得到面試及錄取機會，引領前進職場求職成功。

勞工局說，將協助求職者用最短的時間提升履歷面試內涵與信心，也可透過實際觀摩探索各職場環境，了解相關產業工作內容與發展趨勢，以縮短新手適應期間，快速成為企業不可或缺的即戰力，活動費用全部免費，名額有限，報名洽詢電話07-3362918轉80507莊小姐。