職場上除了會做事，該如何與人打交道也極為重要，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖情商高、處事圓滑，很懂得察言觀色，許多事情見好就收，不會咄咄逼人，除了人緣極好之外，也深受老闆看重。

▍生肖兔

生肖屬兔的人心思細膩，很會「讀空氣」，能精準判斷情勢，掌握人心，工作上就算必須與人交涉，他們也不會一副盛氣凌人的模樣，而是展現溫和且堅定的態度讓對方信服，因此不僅深受合作夥伴信賴，也備受老闆器重。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的人很容易滿足，沒有什麼特別的欲望，他們對任何事情懂得見好就收，加上擅長察言觀色，八面玲瓏的他們不會因為太過執著，或是勝負心旺盛而硬幹到底，而是懂得止損，找到最佳利益。

▍生肖猴

生肖屬猴的人情商高、處事圓滑，他們深信，取悅他人就是取悅自己，因此做人做事都懂得給別人留餘地，畢竟在同一個圈子混久了，日後還有機會再見面，太過咄咄逼人反而對自己沒有好處。

▍生肖豬

生肖屬豬的人善良寬容，懂得人前留一線，日後好相見的道理，所以對人對事不會有攻擊性，而是藉由努力提升自我的專業能力，去解決職場上所有的難題，加上總能憑著高情商贏得別人好感，身邊自然圍繞不少貴人幫忙。